Найти сумму первых 7 членов геометрической прогрессии в которой B2 равен 6 и B4 равен 54 все ее члены положительны
Математика
Найти сумму первых 7 членов геометрической прогрессии в которой B2 равен 6 и B4 равен 54 все ее члены положительны
Ответ(ы):
Гость:
B2=6 b4=54 S(7)-? b1-? q-? b2=b1*q b4=b1*q^3 b1*q=6 b1*q^3=54 6q^2=54 q^2=9 q=3 b1=6/q b1=2 S(n)=b1(q^(n)-1)/q-1 S(7)=2(3^7-1)/3-1=2186 Ответ:2186
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