Найти сумму первых 7 членов геометрической прогрессии в которой B2 равен 6 и B4 равен 54 все ее члены положительны

Математика

Найти сумму первых 7 членов геометрической прогрессии в которой B2 равен 6 и B4 равен 54 все ее члены положительны

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