20 баллов. Напомните, пожалуйста, как делать системы уравнений.

Математика
20 баллов. Напомните, пожалуйста, как делать системы уравнений.
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Ответ(ы):
Гость:
Решение на фото! верное. я исправила
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