Система In x - In y = In 5 X-3y=4 Помогите решить пожалуйта

Математика
Система In x - In y = In 5 X-3y=4 Помогите решить пожалуйта
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Заменим In x - In y на In( x / y). Имеем  In (x / y) = In 5, Отсюда  x / y =5 или х = 5у. Произведём замену во втором уравнении: 5у - 3у = 4 2у = 4 у = 4/2 = 2. х = 5*2 = 10.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Прочитай письмо Бобби и скажи, какими видами спорта он занимается. (пжл помогите, надо срочно перевод
Ответить
Алгебра
Как найти 12 интеграл внесением под знак дифференциала?
Ответить
Алгебра
Представьте в виде произведения: x^3-4*x^2+20*x-125
Ответить
Геометрия
СПАСИТЕ!!!! В прямом параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 основанием служит ромб со стороной, р??вной √6, ∠ADC= 135°. Через сторону DC и вершину А1 прове...
Ответить
Геометрия
В прямом параллелепипеде ABCDA1B1C1D1основанием служит ромб со стороной, равной √6, ADC= 135°. Через сторону DCи вершину А1 проведена плоскость под...
Ответить