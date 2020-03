Система In x - In y = In 5 X-3y=4 Помогите решить пожалуйта

Гость: Гость:

Заменим In x - In y на In( x / y). Имеем In (x / y) = In 5, Отсюда x / y =5 или х = 5у. Произведём замену во втором уравнении: 5у - 3у = 4 2у = 4 у = 4/2 = 2. х = 5*2 = 10.