Система In x - In y = In 5 X-3y=4 Помогите решить пожалуйта
Математика
Система In x - In y = In 5 X-3y=4 Помогите решить пожалуйта
Ответ(ы):
Гость:
Заменим In x - In y на In( x / y). Имеем In (x / y) = In 5, Отсюда x / y =5 или х = 5у. Произведём замену во втором уравнении: 5у - 3у = 4 2у = 4 у = 4/2 = 2. х = 5*2 = 10.
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