Прочитай письмо Бобби и скажи, какими видами спорта он занимается. (пжл помогите, надо срочно перевод
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Прочитай письмо Бобби и скажи, какими видами спорта он занимается. (пжл помогите, надо срочно перевод
Ответ(ы):
Гость:
Привет, Вова! Спасибо за твое письмо. Ты хочешь знать каким видом спорта я занимаюсь? Я люблю играть в тенис. Я играю в тенис на стадионе. Играю хорошо. У нас хорошая спорт площадка около школы. Мне и моим друзьям нравится играть на спорт площадке в футбол и баскетбол. Еще Я могу хорошо плавать. Я очень люблю плавать . Я хожу в бассейн с папой и младшей сестрой Дот. Ей 5 лет. Она не очень хорошо плавает, но она любит ходить в бассейн с нами. Мой папа плавает очень хорошо, конечно. Он любит плавать и я люблю с большим удовольствием тоже. А какой вид спорта нравится тебе? В какие игры ты играешь? Ходишь ли ты на стадион или в бассейн? Есть ли в вашей школе спортивная площадка? Я хочу знать об этом тоже.
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