In my opinion, dogs faithful pets. правильно написано предложение?

Английский язык
In my opinion, dogs faithful pets. правильно написано предложение?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да все верно Подлежащее потом сказуемое
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