Основными причинами сокращения площади лесов являются: интенсивное промышленное, жилищное и дорожное строительство, подсечно-огневое земледелие, перевыпас скота, плохо организованная промышленная заготовка леса, пожары, связа...
География
Основными причинами сокращения площади лесов являются: интенсивное промышленное, жилищное и дорожное строительство, подсечно-огневое земледелие, перевыпас скота, плохо организованная промышленная заготовка леса, пожары, связанные с неосторожными действиями людей. Приведите примеры стран и регионов, для которых каждая из этих причин является наиболее характерной
Ответ(ы):
Гость:
Амазония(бразилия, перу), африка, индия
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