Основными причинами сокращения площади лесов являются: интенсивное промышленное, жилищное и дорожное строительство, подсечно-огневое земледелие, перевыпас скота, плохо организованная промышленная заготовка леса, пожары, связа...

География

Основными причинами сокращения площади лесов являются: интенсивное промышленное, жилищное и дорожное строительство, подсечно-огневое земледелие, перевыпас скота, плохо организованная промышленная заготовка леса, пожары, связанные с неосторожными действиями людей. Приведите примеры стран и регионов, для которых каждая из этих причин является наиболее характерной

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