4. Расставьте знаки препинания: 1) Выплыло из-за туч солнышко и стало рассыпать свои лучи. 2) В это время распустилась черёмуха и кусты дикой смородины над самой водой позеленели. 3) Холодные дождевые капли падали на землю и...
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4. Расставьте знаки препинания: 1) Выплыло из-за туч солнышко и стало рассыпать свои лучи. 2) В это время распустилась черёмуха и кусты дикой смородины над самой водой позеленели. 3) Холодные дождевые капли падали на землю и звонко шлёпались о листья. 4) Капли отражали солнышко и блестящие зайчики бегали по листочкам. 5. Определите вид сложного предложения (знаки препинания не проставлены): а) Полисточкам ползают маленькие жучки быстро бегают муравьи порхают бабочки. __________________ б) Ярко светит солнышко и всё вокруг расцветает радуется новому дню. ____________________________ в) Первыми в дорогу засобирались теплолюбивые птицы потому что дни становились все холоднее. __________________ 6. Составьте диалог на тему: разговор в библиотеке. помогите прошу пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Выплыло из-за туч солнышко и стало рассыпать свои лучи (простое предложение с однородными сказуемыми, соединенными одиночным союзом и - знаки не нужны). В это время распустилась черемуха и кусты дикой смородины над самой водой позеленели (предложение сложное, но у основ есть общее обстоятельство "в это время", поэтому запятую не ставим). Холодные дождевые капли падали на землю и звонко шлепались о листья (простое предложение с однородными сказуемыми, соединенными одиночным союзом и - знаков нет). Капли отражали солнышко, и блестящие зайчики бегали по листочкам (сложносочиненное предложение - на грани частей ставится запятая). По листочкам ползают маленькие жучки, быстро бегают муравьи, порхают бабочки (сложное бессоюзное). Ярко светит солнышко, и все вокруг расцветает, радуется новому дню (сложносочиненное). Первыми в дорогу засобирались теплолюбивые птицы, потому что дни становились все холоднее (сложноподчиненное).
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