Текст твору З водою жарти погані .Зразу за селом буде поріг .дуже терміново!!!

Українська мова
Текст твору З водою жарти погані .Зразу за селом буде поріг .дуже терміново!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Очень сложно не понятно объясни по подробнне
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