ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! В основании прямой призмы лежит треугольник ABC со сторонами АВ =10,ВС = 21, АС = 17. Боковое ребро АА1 = 15. Точка М принадлежит АА1 и AM: МА1 = 2:3. Найдите площадь сечения ВМС
Геометрия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! В основании прямой призмы лежит треугольник ABC со сторонами АВ =10,ВС = 21, АС = 17. Боковое ребро АА1 = 15. Точка М принадлежит АА1 и AM: МА1 = 2:3. Найдите площадь сечения ВМС
Ответ(ы):
Гость:
MA1= 9 MA=6 Из тр АСМ МС= 5 корней из 13 Из тр ВАМ МВ= Корень из 136 р=(21+5корней из 13+корень 136)/2 Используя ф Герона получим S =105
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