Помогите пожалуйста решить 1 задание очень прошу...

Геометрия
Помогите пожалуйста решить 1 задание очень прошу...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это все легко. Нужна определенная теорема и все. Напишешь по такой-то теорем эта буква является углом. Сложно переводить свою учебу на русский.
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