напишите своему другу письмо , опишите в нём свой роднои город\село,

Гость: Гость:

Привет, моя дорогая Саша! Я очень признательна тебе за тот чудесный стих о своем городе, который ты прислала мне в прошлом письме. Мне так понравилось, правда! Жаль конечно, что я несмогу в ответ написать стих тоже, так как не имею к этому таланта, но, все же, рассказать обычными, простыми словами смогу. Ты уже знаешь, в каком городе я живу, ведь общаемся мы с тобой достаточно долго, но не знаешь, насколько он чудесен на самом деле. Со стороны, наверное, покажется, что мой город - самый обычный и нет в нем ничего осоьенного, он такой же, как и все. Но нет! Уверяб тебя, это не так. Стоит только немножко подождать, дождаться вечера, а потом ночи, и ты начнешь замечать, как этот город привлекает к себе своей красотой, своими огнями и яркими людьми, что проживают здесь, ведь, мне кажется, они на самом деле такие добрые! Но боятся это показать.. Днем мой город не менее волшебен. Саша, ты когда приедешь, первым делом мы обязательно сходим с тобой в парк! Ведь я считаю его самым лучшим местом для прогулки с подругой. Мы сможем гулять, говорить на разные темы, шутить, кормить белок и просто сидеть на лавочке и наслаждаться окружающей нас природой. Приезжай скорее, Саша, я так жду! С любовью, твоя лучшая подруга Аннет.