Вред табачного дыма кратко с:

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Основные болезни курильщиков: рак: губы, рта, горла, пищевода, гортани, легких; сердечно-сосудистые заболевания: высокое кровяное давление, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца и др.; респираторные заболевания: воспаление легких, хронический бронхит, бронхиальная астма; заболевания пищеварительной системы: язва желудка, двенадцатиперстной кишки, желудочное кровотечение и др. Организм женщины более чувствителен к воздействию сигаретного дыма, чем организм мужчины. Курение приносит женскому организму непоправимый вред. Женщина рано стареет, изменяется тембр голоса, цвет и упругость кожи. Непоправимый вред наносится будущему ребенку, если курит беременная женщина. Сделайте свой выбор в пользу отказа от курения!