Рассчитайте максимальный объем оксида серы(4)(н.у), который может быть поглащен 500 г раствора с массовой долей гидроксида натрия 10%

Химия

Рассчитайте максимальный объем оксида серы(4)(н.у), который может быть поглащен 500 г раствора с массовой долей гидроксида натрия 10%

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