Рассчитайте максимальный объем оксида серы(4)(н.у), который может быть поглащен 500 г раствора с массовой долей гидроксида натрия 10%
Химия
Рассчитайте максимальный объем оксида серы(4)(н.у), который может быть поглащен 500 г раствора с массовой долей гидроксида натрия 10%
Ответ(ы):
Гость:
SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O m в-ва(NaOH)=m р-ра*w=500*0,01=5 n(NaOH)=m в-ва(NaOH)/M(NaOH)=5/40=0,125 моль n(SO2):n(NaOH)=1:2--->n(SO2)=n(NaOH)/2=0,0625 моль V(SO2)=n(SO2)*Vm=0,0625*22,4=1,4 л Ответ:1,4 л
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