Правило удобного умножения на 20
Математика
Правило удобного умножения на 20
Ответ(ы):
Гость:
Если ты хочешь умножить какое либо число на 20, то сначало умножь это число на 2 а потом добавь в конце 0
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