Краткая запись на задачу!! в зале кинотеатра слева от проходного коридора 8 рядов а справа 6 рядов а каждом левом ряду 60 кресел а в каждом правом на 24 меньше сколько всего кресел в зале кинотеатра

Математика
Краткая запись на задачу!! в зале кинотеатра слева от проходного коридора 8 рядов а справа 6 рядов а каждом левом ряду 60 кресел а в каждом правом на 24 меньше сколько всего кресел в зале кинотеатра
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Слева-8 р.60к Справа-6р.по? на 24 меньше. Потом фигурную скобку нарисуй и напиши ? к.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Дима на перемене съел булочку. Во время еды в кишечник попало 30 дизентерийных палочек. Через каждые 20 мин. происходит деление бактерий (они удваи...
Ответить
Математика
(1)7,8а + 3/25 при а=10. (2) 7/20+ 0,65b при b=100
Ответить
Русский язык
Услышав ,что кто-то вошёл ,он поднял голову. Это предложение сл./подчин.?
Ответить
Українська література
Пожалуйста !! Нужно название команды и девиз на украинском языке !! Только не про ??атриотизм и Украинцев !!
Ответить
Математика
#1 Используя признаки делимости, сократите дробь: а) 174/432 б) 340/460 #2 Имеется 20 синих карандашей, красных в два раза больше, а желтых-на 5 ...
Ответить