Краткая запись на задачу!! в зале кинотеатра слева от проходного коридора 8 рядов а справа 6 рядов а каждом левом ряду 60 кресел а в каждом правом на 24 меньше сколько всего кресел в зале кинотеатра

Математика

Краткая запись на задачу!! в зале кинотеатра слева от проходного коридора 8 рядов а справа 6 рядов а каждом левом ряду 60 кресел а в каждом правом на 24 меньше сколько всего кресел в зале кинотеатра

Автор: Гость