Краткая запись на задачу!! в зале кинотеатра слева от проходного коридора 8 рядов а справа 6 рядов а каждом левом ряду 60 кресел а в каждом правом на 24 меньше сколько всего кресел в зале кинотеатра
Математика
Краткая запись на задачу!! в зале кинотеатра слева от проходного коридора 8 рядов а справа 6 рядов а каждом левом ряду 60 кресел а в каждом правом на 24 меньше сколько всего кресел в зале кинотеатра
Ответ(ы):
Гость:
Слева-8 р.60к Справа-6р.по? на 24 меньше. Потом фигурную скобку нарисуй и напиши ? к.
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