Пожалуйста !! Нужно название команды и девиз на украинском языке !! Только не про ??атриотизм и Украинцев !!

Українська література

Пожалуйста !! Нужно название команды и девиз на украинском языке !! Только не про ??атриотизм и Украинцев !!

Автор: Гость