Пожалуйста !! Нужно название команды и девиз на украинском языке !! Только не про ??атриотизм и Украинцев !!
Українська література
Пожалуйста !! Нужно название команды и девиз на украинском языке !! Только не про ??атриотизм и Украинцев !!
Ответ(ы):
Гость:
Слава украине! Героям слава!
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