В кислороде сжигали уголь, добавили воды, у индикатора окраска изменилась на крас??ый и образовалась кислота Какой из этого можно сделать вывод ??

Химия

В кислороде сжигали уголь, добавили воды, у индикатора окраска изменилась на крас??ый и образовалась кислота Какой из этого можно сделать вывод ??

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