В кислороде сжигали уголь, добавили воды, у индикатора окраска изменилась на крас??ый и образовалась кислота Какой из этого можно сделать вывод ??
Химия
В кислороде сжигали уголь, добавили воды, у индикатора окраска изменилась на крас??ый и образовалась кислота Какой из этого можно сделать вывод ??
Ответ(ы):
Гость:
C + O2 = CO2 CO2 + H2O = H2CO3 ,но окраска изменится т.к. угольная кислота неустойчивая и разложится на CO2 + H2O
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