Угол при вершине равнобедренного треугольника в 7раз больше угла при его основании .найдите углы треугольника
Геометрия
Угол при вершине равнобедренного треугольника в 7раз больше угла при его основании .найдите углы треугольника
Ответ(ы):
Гость:
Пусть углы при основании равны х, тогда угол при вершине равен 7+х, сумма всех углов 180. Уравнение: 7х + х+х=180. 9х=180 х=20. тогла углы равны: 20, 20, 140
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