#1 Используя признаки делимости, сократите дробь: а) 174/432 б) 340/460 #2 Имеется 20 синих карандашей, красных в два раза больше, а желтых-на 5 больше, чем синих. Можно ли составить 10 одинаковых наборов? #3 В двух коробках ...
Математика
#1 Используя признаки делимости, сократите дробь: а) 174/432 б) 340/460 #2 Имеется 20 синих карандашей, красных в два раза больше, а желтых-на 5 больше, чем синих. Можно ли составить 10 одинаковых наборов? #3 В двух коробках было 80 тарелок. После того как из одной коробки переложили в другую 14 тарелок, оказалось, что в ней количество тарелок стало в 3 раза меньше, чем во второй коробке. Сколько тарелок было в каждой коробке первоначально? #4 Найдите частное: (60cd):(4d). Заранее спасибо, за ответ.
Ответ(ы):
Гость:
#1 а)174432=12 ; б)340460=3446=1723
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