Услышав ,что кто-то вошёл ,он поднял голову. Это предложение сл./подчин.?
Русский язык
Услышав ,что кто-то вошёл ,он поднял голову. Это предложение сл./подчин.?
Ответ(ы):
Гость:
Это предложение сложно-подчинённое
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