Проращивали семечки. Одно блюдце поставили на подоконник, а другое в темный шкаф. ??акую ошибку допустили ребята при проведении опыта?

Гость: Гость:

Они сделали всё правильно. Если это опыт. Опыт называется фотосинтез. На подоконнике прорастёт так как там светло. А в шкафу не прорастёт так как там темно. Может их ошибка в том что они положили жареные семечки. ноя не уверена.