Проращивали семечки. Одно блюдце поставили на подоконник, а другое в темный шкаф. ??акую ошибку допустили ребята при проведении опыта?

Окружающий мир
Проращивали семечки. Одно блюдце поставили на подоконник, а другое в темный шкаф. ??акую ошибку допустили ребята при проведении опыта?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Они сделали всё правильно. Если это опыт. Опыт называется фотосинтез. На подоконнике прорастёт так как там светло. А в шкафу не прорастёт так как там темно. Может их ошибка в том что они положили жареные семечки. ноя не уверена.
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