Правило умножения степеней с одинаковыми основаниями.
Алгебра
Правило умножения степеней с одинаковыми основаниями.
Ответ(ы):
Гость:
Если перемножаем два числа с одинаковыми основаниями и разными степенями, то основание остаётся, а степени складываются. Если эти же числа делят - то степени вычитаются.
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