Правило умножения степеней с одинаковыми основаниями.

Алгебра
Правило умножения степеней с одинаковыми основаниями.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если перемножаем два числа с одинаковыми основаниями и разными степенями, то основание остаётся, а степени складываются. Если эти же числа делят - то степени вычитаются.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
1. На некоторой планете период колебаний секундного земного математического маят??ика оказался равным 2 с. Определите ускорение свободного падения ...
Ответить
Литература
План по сказке "Как я ловил человечков"
Ответить
Физика
Что общего у кристаллических и аморфных тел?Или нет ничего общего?
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести текст"Seema and the Magis Bird"
Ответить
Математика
29, 31 пожалуйста решите
Ответить