1. На некоторой планете период колебаний секундного земного математического маят??ика оказался равным 2 с. Определите ускорение свободного падения на этой планете. 2. На рисунке представлен график изменения со временем кинетич...
Физика
1. На некоторой планете период колебаний секундного земного математического маят??ика оказался равным 2 с. Определите ускорение свободного падения на этой планете. 2. На рисунке представлен график изменения со временем кинетической энергии ребенка, качающегося на качелях. Определите потенциальную энергию качелей в момент, соответствующий точке А на графике.(см.рис.)
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