1. На некоторой планете период колебаний секундного земного математического маят??ика оказался равным 2 с. Определите ускорение свободного падения на этой планете. 2. На рисунке представлен график изменения со временем кинетич...

Физика

1. На некоторой планете период колебаний секундного земного математического маят??ика оказался равным 2 с. Определите ускорение свободного падения на этой планете. 2. На рисунке представлен график изменения со временем кинетической энергии ребенка, качающегося на качелях. Определите потенциальную энергию качелей в момент, соответствующий точке А на графике.(см.рис.)

Автор: Гость