Заранее спасибо если задание не понятно то пишите.
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Заранее спасибо если задание не понятно то пишите.
Ответ(ы):
Гость:
Девочка уложила куклу в кровать а бабушка предложила дедушке чешку чая. дедушка отложил газету в сторону
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