Правописания согласных в корне слова
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Правописания согласных в корне слова
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Гость:
Глухие и звонкие согласные Парные глухие согласные звуки п, ф, т, с, к, ш на конце слова и перед глухими согласными могут передаваться соответственно буквами п или б , ф или в , т или д , с или з , к или г , ш или ж . Теми же буквами могут передаваться парные звонкие согласные звуки б, в, д, з и соответствующие мягкие, г, ж перед парными же звонкими согласными (кроме в ). Чтобы правильно написать в этих случаях согласную букву, нужно подобрать другую форму того же слова или другое слово, где в той же значимой части слова (том же корне, приставке, суффиксе) проверяемый согласный находится перед гласным или перед согласными р, л, м, н, в (и соответствующими мягкими).
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