Сколько времени нужно пропускать ток силой 1 А, чтобы нанести на поверхность куба ?? ребром 20 мм слой цинка толщиной 8 мкм? Выход по току цинка 98%

Химия

Сколько времени нужно пропускать ток силой 1 А, чтобы нанести на поверхность куба ?? ребром 20 мм слой цинка толщиной 8 мкм? Выход по току цинка 98%

Автор: Гость