Сколько времени нужно пропускать ток силой 1 А, чтобы нанести на поверхность куба ?? ребром 20 мм слой цинка толщиной 8 мкм? Выход по току цинка 98%

Химия
Сколько времени нужно пропускать ток силой 1 А, чтобы нанести на поверхность куба ?? ребром 20 мм слой цинка толщиной 8 мкм? Выход по току цинка 98%
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