Y=(4x-2^5)' Y=(e^5x)' Y=(3x^3-2x^2+1)' Y=cos(2x+1)' Y=x^2•sin x Вычислить производные
Математика
Y=(4x-2^5)' Y=(e^5x)' Y=(3x^3-2x^2+1)' Y=cos(2x+1)' Y=x^2•sin x Вычислить производные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) y' =5*e^x 2) y'= 9x² - 4x 3) y'= - 2sin(2x+1) 4) y' = 2x*sinx +x²cosx
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На стоянке было 64 машины: 3/4 машин - белые, 1/4 - серебристые , а остальные черные. Сколько черных машин было на стоянке?
Математика
Во время тренировки спортсмен на велосипеде проехал 84,7 км за 2ч12мин.За какое время он может проехать 130,9 км,двигаясь с такой же скоростью?
Математика