Какое давление называется гидростатическим?
Физика
Какое давление называется гидростатическим?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жидкости и газы передают по всем направлениям не только оказываемое на них внешнее давление, но и то давление, которое существует внутри их благодаря весу собственных частей. Верхние слои жидкости давят на средние, те - на нижние, а последние - на дно. Давление, оказываемое покоящейся жидкостью, называется гидростатическим. Гидростатическое давление — давление столба воды над условным уровнем.
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