Какое давление называется гидростатическим?

Физика
Какое давление называется гидростатическим?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жидкости и газы передают по всем направлениям не только оказываемое на них внешнее давление, но и то давление, которое существует внутри их благодаря весу собственных частей. Верхние слои жидкости давят на средние, те - на нижние, а последние - на дно. Давление, оказываемое покоящейся жидкостью, называется гидростатическим. Гидростатическое давление —  давление столба воды над условным  уровнем. 

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