Номер 163 решите пожалуйста!!!!!!

Гость: Гость:

Сначала то,что надо вписать после знака "равно".Потом картинка. 1.=5\2.Закрась полностью два круга и в третьем- половину. 2. =11/3.Закрась три круга и в четвертом две части. 3.=29/6.Закрась полностью четыре круга и в пятом пять частей