Номер 163 решите пожалуйста!!!!!!
Математика
Номер 163 решите пожалуйста!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала то,что надо вписать после знака "равно".Потом картинка. 1.=5\2.Закрась полностью два круга и в третьем- половину. 2. =11/3.Закрась три круга и в четвертом две части. 3.=29/6.Закрась полностью четыре круга и в пятом пять частей
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