Куда падает ударение в слове брало

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Куда падает ударение в слове брало
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На бралоО на букву О, потому что "брАло" нет такого слово
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