Куда падает ударение в слове брало
Русский язык
Куда падает ударение в слове брало
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На бралоО на букву О, потому что "брАло" нет такого слово
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