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Глагол к словам водичка, море
Русский язык
Глагол к словам водичка, море
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Течёт, шумит, блестит.
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