Помогите с домашкой ! Решите столбиком 83*56 549-375(плюс)24*3 42*70:60

Математика
Помогите с домашкой ! Решите столбиком 83*56 549-375(плюс)24*3 42*70:60
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  83                                 94      56                                 19   --------                            --------    498                                846  415                                  94----------                           ----------  4648                              1786    549 - 375 + 24 х 3 = 246     24              549           174   *  3            -375          + 72   -----         ----------       -------    72              174           246   6842 - 476 + 938 = 7304     6842            6366  -   476          +  938   --------        -----------    6366            7304        42                                        58     *   70                                   *    90     --------                                 ---------     2940     :  60                         5220      :   30     24          ---------                    3             ---------    -----------    49                       --------          174       54                                       22       54                                       21    --------                                   ------         0                                          12                                                     12                                                  --------                                                        0 

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Распределите растения на группы (липа, можжевельник, ель, сирень, слива, земляника, тыква, колокольчик). Сделайте несколько вариантов группировки. ...
Ответить
Русский язык
Глагол к словам водичка, море
Ответить
Химия
Помогите решить ионное уравнение. FeS+HCI->H2S+FeCI2
Ответить
Математика
Составь задачу по данной схемепо5 руб 7шт по7ркб 8шт
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста разобраться
Ответить