Помогите с домашкой ! Решите столбиком 83*56 549-375(плюс)24*3 42*70:60
Математика
Помогите с домашкой ! Решите столбиком 83*56 549-375(плюс)24*3 42*70:60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
83 94 56 19 -------- -------- 498 846 415 94---------- ---------- 4648 1786 549 - 375 + 24 х 3 = 246 24 549 174 * 3 -375 + 72 ----- ---------- ------- 72 174 246 6842 - 476 + 938 = 7304 6842 6366 - 476 + 938 -------- ----------- 6366 7304 42 58 * 70 * 90 -------- --------- 2940 : 60 5220 : 30 24 --------- 3 --------- ----------- 49 -------- 174 54 22 54 21 -------- ------ 0 12 12 -------- 0
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