Вычислите значение выражения (постарайтесь найти рациональное решение): 4 3/7 * 8 4/9 - 4 3/7 * 6 4/9 Помогите срочно! Пожалуйста.
Математика
Вычислите значение выражения (постарайтесь найти рациональное решение): 4 3/7 * 8 4/9 - 4 3/7 * 6 4/9 Помогите срочно! Пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 3/7х8 4/9-4 3/7х6 4/9=4 3/7(8 4/9-6 4/9)=4 3/7х2=8 6/7
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