Как определить числительное

Математика
Как определить числительное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оно всегда над знаменателем (вверху, то есть над дробной чертой)
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