При движении тела брошенного вертикально вверх в наивысшей точке равна нулю
Физика
При движении тела брошенного вертикально вверх в наивысшей точке равна нулю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость тела уменьшится до нуля, тело достигнет высшей точки подъема.
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