На стоянке было 64 машины: 3/4 машин - белые, 1/4 - серебристые , а остальные черные. Сколько черных машин было на стоянке?

Математика

На стоянке было 64 машины: 3/4 машин - белые, 1/4 - серебристые , а остальные черные. Сколько черных машин было на стоянке?

Автор: Гость