На стоянке было 64 машины: 3/4 машин - белые, 1/4 - серебристые , а остальные черные. Сколько черных машин было на стоянке?
Математика
На стоянке было 64 машины: 3/4 машин - белые, 1/4 - серебристые , а остальные черные. Сколько черных машин было на стоянке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 64:4*3=48 машин - белые. 2) 64:4*1=16 машин - серебристые. 3) 48+16=64 машины получилось, значит черных машин 0.
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