В чем был прав и в чем ошибался митраша сочинение,помогите пожалуйста:(
Литература
В чем был прав и в чем ошибался митраша сочинение,помогите пожалуйста:(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прав:он очень храбро поступил в ситуации на болоте ! Не прав : В том , что он дал сестре пойти по другой дороге , что проявил свою глупость
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