Помогите умоляю как этот сделать ???номер 108
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Помогите умоляю как этот сделать ???номер 108
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уже 17-й день мы находимся (2, 1 л. мн.) в дороге. Пройдем (1, 1л.мн.) еще 11 км и увидим (2 искл., 1л.мн.) Байкал. В радостным чувством приближаемся (1, 1л.мн.) к озеру. Оеро Байкал существует ( 1 спр.) много миллионов лет. В нем встречаются (1, 3л.мн.) редкие рыбы, попадаются (1, 3л.мн.) и морские животные.
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