Просклоняйте местоимение САМАЯ
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Просклоняйте местоимение САМАЯ
Ответ(ы) на вопрос:
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Им.п - самая Р.п - самой Д.п. - самой В.п.- самую Т.п - самой П.п. - самой
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