Предлоги за, перед, под, над и около могут использоваться в составе нераспространённых обстоятельств Места: За городом, перед домом, под горой, надо лесом, около школы. Четыре из них могут также использовать все в составе Нерас...

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Предлоги за, перед, под, над и около могут использоваться в составе нераспространённых обстоятельств Места: За городом, перед домом, под горой, надо лесом, около школы. Четыре из них могут также использовать все в составе Нераспространённых обстоятельства времени. А какой не может?
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