Предложение - "наступала ночь и светила желтая луна". Нужно ли ставить запятую (пол??чится так: "наступала ночь, и светила желтая луна")?

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Предложение - "наступала ночь и светила желтая луна". Нужно ли ставить запятую (пол??чится так: "наступала ночь, и светила желтая луна")?

Автор: Гость