Предложение - "наступала ночь и светила желтая луна". Нужно ли ставить запятую (пол??чится так: "наступала ночь, и светила желтая луна")?

Русский язык
Предложение - "наступала ночь и светила желтая луна". Нужно ли ставить запятую (пол??чится так: "наступала ночь, и светила желтая луна")?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно.Там две грамматические основы :наступала ночь и светила луна.
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