Предложение по схеме [-=], [=-].
Русский язык
Предложение по схеме [-=], [=-].
Ответ(ы):
Гость:
[-=] - Солнце светит. [=-] - Готовится еда.
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