Предложение с причастием наблюдаемый, решаемый, любимый, ненавидимый. Четыре разных предложения!) Спасибо!
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Предложение с причастием наблюдаемый, решаемый, любимый, ненавидимый. Четыре разных предложения!) Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закат,наблюдаемый мальчик , был прекрасен . Пример , решаемый девочками , показался им лёгким. Сериал,любимым мамой,закончился . Учитель , ненавидимый всеми , оказался на самом деле добрым
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