Что за часть речи lt;тожеgt;

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Что за часть речи lt;тожеgt;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоже-сочинительный союз. Всё зависит от предложения
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