Сочинение цветы и плоды. 3класс

Гость: Гость:

Всё в природе происходит закономерно. Как только приходит весна, природа просыпается .Бегут ручейки, прилетают птицы, набухают почки на деревьях. Кажется, что вокруг происходит волшебство. Вот стояли голые деревья и уже начинают покрываться листвой. А потом, когда первые лучи прогреют землю, начинают цвести вишни. Цветы у них белые, нежные. Запах на всю округу. Потом из опылённых цветочков появляются маленькие зелёные плоды вишни. С каждым днём они становятся всё больше и больше. И наконец то, вот они, бордовые ягоды вишни. На вкус кисловатые. Но сочные и очень полезные. Люблю наблюдать за превращением цветов в плоды.