Сочинение цветы и плоды. 3класс

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Сочинение цветы и плоды. 3класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Всё в природе происходит закономерно. Как только приходит весна, природа просыпается .Бегут ручейки, прилетают птицы, набухают почки на деревьях. Кажется, что вокруг происходит волшебство. Вот стояли голые деревья и уже начинают покрываться листвой.     А потом, когда первые лучи прогреют землю, начинают цвести вишни. Цветы у них белые, нежные. Запах на всю округу. Потом из опылённых цветочков появляются маленькие зелёные плоды вишни. С каждым днём они становятся всё больше и больше. И наконец то, вот они, бордовые ягоды вишни. На вкус кисловатые. Но сочные и очень полезные.    Люблю наблюдать за превращением цветов в плоды.
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