Сочинение по литературе на тему разум и чувства с двумя аргументами на 250 слов

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Разум и чувство: могут ли они владеть человеком одновременно или же это понятия, взаимно исключающее одно другое? Верно ли утверждение, что в порыве чувств человек совершает как низменные поступки, так и великие открытия, которые движут эволюцию и прогресс. На что способен бесстрастный разум, холодный расчет? Поиск ответов на эти вопросы занимает лучшие умы человечества с тех пор, как появилась жизнь. И этот спор, что важнее – разум или чувство, – ведется с древности, и у каждого свой ответ. «Люди живут чувствами», – утверждает Эрих Мария Ремарк, но тут же добавляет, что для того, чтобы осознать это, необходим разум.На страницах мировой художественной литературы проблема влияния чувств и разума человека поднимается очень часто. Так, например, в романе-эпопее Льва Николаевича Толстого «Война и мир» предстают два типа героев: с одной стороны, это порывистая Наташа Ростова, чувствительный Пьер Безухов, бесстрашный Николай Ростов, с другой – надменная и расчетливая Элен Курагина и ее брат, черствый Анатоль. Многие конфликты в романе происходят именно от избытка чувств героев, за перипетиями которых очень интересно наблюдать. Ярким примером, как порыв чувств, необдуманность, пылкость характера, нетерпеливая молодость, повлияли на судьбу героев, является случай с изменой Наташи, ведь для нее, смешливой и юной, ждать свадьбы с Андреем Болконским было невероятно долго, могла ли она подчинить свои неожиданно вспыхнувшие чувства к Анатолю голосу разума? Здесь перед нами разворачивается настоящая драма разума и чувств в душе героини, она оказывается перед нелегким выбором: бросить жениха и уехать с Анатолем или не поддаться минутному порыву и дождаться Андрея. Именно в пользу чувств был сделан этот нелегкий выбор, лишь случайность помешала Наташе. Мы не можем осуждать девушку, зная ее нетерпеливый характер и жажду любви. Именно чувствами был продиктован порыв Наташи, после она сожалела о своем поступке, когда проанализировала его.Именно чувство безграничной, всепоглощающей любви помогло Маргарите воссоединиться с возлюбленным в романе Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Героиня, не раздумывая ни секунды, отдает душу дьяволу и отправляется с ним на бал, где убийцы и висельники прикладываются к ее колену. Отринув обеспеченную, размеренную жизнь в роскошном особняке с любящим мужем, она бросается в авантюрное приключение с нечистой силой. Вот яркий пример того, как человек, выбрав чувство, сотворил свое счастье. Таким образом, высказывание Эриха Марии Ремарка совершенно справедливо: руководствуясь только лишь разумом, человек может прожить, однако это будет жизнь бесцветная, тусклая и безрадостная, только чувства придают жизни непередаваемые яркие краски, оставляя эмоционально наполненные воспоминания. Как написал великий классик Лев Николаевич Толстой: «Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, то уничтожится сама возможность жизни».