Преведи условие задачи на математический язык и реши её методом перебора! Мастер за несколько часов изготовил 84 детали.Если бы онизготавлмвал в час на 2 детали больше то ему для этой работы потребавалось бы на час меньше.С ка...
Математика
Преведи условие задачи на математический язык и реши её методом перебора! Мастер за несколько часов изготовил 84 детали.Если бы онизготавлмвал в час на 2 детали больше то ему для этой работы потребавалось бы на час меньше.С какой произвадительностью работал мастер если в течение всего времени работы она не менялаласья (Срочно!) надо сегодня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я решила так: за 6ч - 84 детали за 1 ч - 14 дет за 1 ч - 14+2=16 дет 84:16=5(ост 4) Ответ:5 (ост4)
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