Преведи условие задачи на математический язык и реши её методом перебора! Мастер за несколько часов изготовил 84 детали.Если бы онизготавлмвал в час на 2 детали больше то ему для этой работы потребавалось бы на час меньше.С ка...

Математика

Преведи условие задачи на математический язык и реши её методом перебора! Мастер за несколько часов изготовил 84 детали.Если бы онизготавлмвал в час на 2 детали больше то ему для этой работы потребавалось бы на час меньше.С какой произвадительностью работал мастер если в течение всего времени работы она не менялаласья (Срочно!) надо сегодня

Автор: Гость