Как проводить биссектрису произвольно или нет?на треугольнике
Геометрия
Как проводить биссектрису произвольно или нет?на треугольнике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Понятное дело, есть свои правила по построению биссектрисы. посмотри в Интернете видео-урок (например), там всё понятно объясняют))
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