В одном зале картинной галереи в 1,5 раза больше картин, чем во втором.Когда из перв??го зала вынемли 2 картины, а во второй зал поднесли еще 8 картин, то в обоих залах картин стало поровну.Сколько картин размещено в каждом зале

Алгебра

В одном зале картинной галереи в 1,5 раза больше картин, чем во втором.Когда из перв??го зала вынемли 2 картины, а во второй зал поднесли еще 8 картин, то в обоих залах картин стало поровну.Сколько картин размещено в каждом зале

Автор: Гость