В одном зале картинной галереи в 1,5 раза больше картин, чем во втором.Когда из перв??го зала вынемли 2 картины, а во второй зал поднесли еще 8 картин, то в обоих залах картин стало поровну.Сколько картин размещено в каждом зале
Алгебра
В одном зале картинной галереи в 1,5 раза больше картин, чем во втором.Когда из перв??го зала вынемли 2 картины, а во второй зал поднесли еще 8 картин, то в обоих залах картин стало поровну.Сколько картин размещено в каждом зале
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-x 1,5x-2=x+8 1,5x-x=8+2 0,5x=10:0,5 x=20(к)-2 зал 20*1,5=30(к)
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