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Назови три вида горных пород
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Назови три вида горных пород
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Гость:
1. Глинистые породы 2. Магматические горные породы 3. Метаморфические горные породы
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